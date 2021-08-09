Rusya'dan "deniz korsanlığı ile mücadelede BM himayesinde girişimleri pekiştirme" çağrısı
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Rusya'dan "deniz korsanlığı ile mücadelede BM himayesinde girişimleri pekiştirme" çağrısı

Rusya'dan 'deniz korsanlığı ile mücadelede BM himayesinde girişimleri pekiştirme' çağrısı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilgili ülkelerin deniz korsanlığı ile mücadelede Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde girişimleri pekiştirmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilgili ülkelerin deniz korsanlığı ile mücadelede Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde girişimleri pekiştirmesi gerektiğini söyledi.

Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) çerçevesindeki "Deniz Güvenliğinin Güçlendirilmesi: Uluslararası İşbirliği İhtiyacı" konulu konferansta video konferans yoluyla konuştu.

Deniz yollarında birçok tehdidin olduğunu belirten Putin, deniz korsanlığı sorunuyla mücadelenin önemli olduğuna vurguladı.

Putin, "Bu konuda başarı elde etmek için, BM ve BMGK'nın koordinasyonu çerçevesinde tüm ilgili ülkeler, uluslararası örgütler ve bölgesel yapıların girişimlerinin pekiştirilmesi gerekiyor." dedi.

Egemenliğe saygı, içişlerine karışmama ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gibi uluslararası hukuk normlarının uygulanmasından yana olduklarını belirten Putin, "BM ilkeleri, denizler ve denizlerin doğal kaynaklarının barışçıl ve sorumlu şekilde kullanılması, deniz çevresinin korunması ve gezegenimizin su bölgelerinin büyük bir kısmında ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi konular için de geçerlidir." dedi.

Deniz güvenliğinin korunması ve güçlendirilmesi ile ilgili BM'nin platformlarında yer aldıklarına dikkati çeken Putin, Basra Körfezi ve Gine Körfezi'nde güvenliğin sağlanması konusunda girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Putin, "Bazı ülkeler, çok uluslu suçlular sendikaları, korsanlar ve teröristlere karşı tek başına karşı koyamıyor. Bu nedenle, ilgili tüm devletlerin özel güçlerinin güç potansiyelinin BM himayesinde birleşmesi meselesi gündemde." dedi.

Bu konuda, edindikleri tecrübeyle paylaşmaya hazır olduklarını dile getiren Putin, bu bağlamda, BM'nin çerçevesinde farklı bölgelerde deniz sorunlarıyla doğrudan mücadele edecek özel bir yapının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Putin, "Rusya, denizde her türlü suçlarla mücadele konusundaki hedeflere bağlıdır. Uluslararası iş birliğinin eşitlik temelinde geliştirilmesi konusunda girişimlerde ileride de bulunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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