Rusya'dan CNN International'a 17 bin TL ceza: Ses barajını aştınız

Rusya'dan CNN International'a 17 bin TL ceza: Ses barajını aştınız

Rusya'da Devlet Anti-Tekelleşme Servisi (FAS), ses kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD merkezli haber kanalı CNN International'a 200 bin ruble (17 bin TL) para cezası kesti.

20.08.2019 23:29
Rusya'dan CNN International'a 17 bin TL ceza: Ses barajını aştınız

Rusya'da Devlet Anti-Tekelleşme Servisi (FAS), ses kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD merkezli haber kanalı CNN International'a 200 bin ruble (17 bin TL) para cezası kesti.

Resmi internet sitesinden açıklama yapan FAS söz konusu cezanın pazartesi günü uygulandığını kaydederek, "Televizyon reklamları ya da kanalın logosu yayınlanırken kabul edilebilir ses seviyesinin aşılması sebebiyle ceza kesilmiştir." denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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