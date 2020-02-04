04.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:02

Rusya'dan Çin'e 'tahliye için' ilk askeri uçak havalandı

Rusya (DHA) ? Rus haber ajansı RIA Novosti, Çin'deki Rusların tahliyesi için bir askerin uçağın havalandığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayı paylaşan RIA Novosti, Vuhan'a giden askeri uçağın özel olarak donatıldığını; uçakta uzmanların yanı sıra doktor ve hemşirelerin de bulunduğunu duyurdu.

Kaynak: DHA

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