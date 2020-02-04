Rusya'dan Çin'e 'tahliye için' ilk askeri uçak havalandı
Rus haber ajansı RIA Novosti, Çin'deki Rusların tahliyesi için bir askerin uçağın havalandığını duyurdu.
Rus haber ajansı RIA Novosti, Çin'deki Rusların tahliyesi için bir askerin uçağın havalandığını duyurdu.
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayı paylaşan RIA Novosti, Vuhan'a giden askeri uçağın özel olarak donatıldığını; uçakta uzmanların yanı sıra doktor ve hemşirelerin de bulunduğunu duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------Uçağın kalkışıHavalanması
Havalimanından görüntü