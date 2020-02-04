Rusya'dan Çin'e 'tahliye için' ilk askeri uçak havalandı
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Rusya'dan Çin'e 'tahliye için' ilk askeri uçak havalandı

Rus haber ajansı RIA Novosti, Çin'deki Rusların tahliyesi için bir askerin uçağın havalandığını duyurdu.

04.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:51
Rusya'dan Çin'e 'tahliye için' ilk askeri uçak havalandı

Rus ajansı RIA Novosti, Çin'deki Rusların tahliyesi için bir askerin uçağın havalandığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayı paylaşan RIA Novosti, Vuhan'a giden askeri uçağın özel olarak donatıldığını; uçakta uzmanların yanı sıra doktor ve hemşirelerin de bulunduğunu duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uçağın kalkışıHavalanması

Havalimanından görüntü


Kaynak: DHA
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