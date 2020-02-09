Rusya'dan Çin'e korona virüsüne karşı yardım malzemesi
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Rusya'dan Çin'e korona virüsüne karşı yardım malzemesi

Çin'de ortaya çıkan korona virüsüne karşı Rusya'dan Çin'e uçakla 23 tondan fazla insani yardım ve tıbbi malzeme gönderildi.

09.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:02
Rusya'dan Çin'e korona virüsüne karşı yardım malzemesi

Çin'de ortaya çıkan korona virüsüne karşı 'dan Çin'e uçakla 23 tondan fazla insani yardım ve tıbbi malzeme gönderildi.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsüne karşı Rusya'dan Çin'e yardım hamlesi geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz hafta Çin'e her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylemesinin ardından harekete geçen Rus yetkililer, tüm hazırlıklarını tamamladı. İnsani malzemelerle birlikte çok sayıda tıbbi malzeme Moskova'dan uçağa yüklenerek Çin'e gönderildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Wuhan'a gönderilen yardımların 23 tondan fazla olduğu belirtildi.


Öte yandan, Rusya tarafından Çin'in ihtiyaçlarına göre daha fazla yardım malzemesi gönderilebileceği de belirtildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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