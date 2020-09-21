Rusya'dan Çin'e gönderilen kalamarlarda koronavirüse rastlandı
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Rusya'dan Çin'e gönderilen kalamarlarda koronavirüse rastlandı

Rusya'dan Çin'e ithal edilen kalamarlarda koronavirüse (Covid-19) rastlandığı belirtildi.

Rusya'dan Çin'e gönderilen kalamarlarda koronavirüse rastlandı
21.09.2020 10:57 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:01

Rusya'dan Çin'e ithal edilen kalamarlarda koronavirüse (Covid-19) rastlandığı belirtildi.

Rusya'dan Çin'e gönderilmiş donmuş kalamarlarda koronavirüs tespit edilmesinin ardından Çinli sağlık yetkilileri 24-31 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Jilin eyaletine ithal edilen kalamar paketlerini satın alanların ya da tüketenlerin koronavirüs testi yaptırması çağrısında bulundu.

Ağustos ayında, iki Çin kentinde yetkililer ithal donmuş gıda kargolarında virüs izine rastlandığını açıklarken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün gıda veya ambalaj yoluyla yayıldığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirtmişti. Rusya ithal edilen kalamarın iki büyük kente dağıtıldığını ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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