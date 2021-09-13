Rusya'dan Çekya'ya misilleme tehdidi - Haberler
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Rusya'dan Çekya'ya misilleme tehdidi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Rusya'dan Çekya'ya misilleme tehdidi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan Rusya vatandaşı Alexander Francetti ile ilgili bilgi isteyerek, misilleme tehdidinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan Rusya vatandaşı Alexander Francetti ile ilgili bilgi isteyerek, misilleme tehdidinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'dan Rus Alexander Francetti'nin başkent Prag'da dün gözaltına alınmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi istedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zacharova yaptığı açıklamada, "Francetti'nin Prag Havalimanı'nda gözaltına alınmasına ilişkin Çekya'nın Moskova Büyükelçisi Vitezslav Pivonka ile yaptığımız görüşmede, Çek makamlarının eylemlerinin nedenleri hakkında ayrıntılı bilgi istedik. Büyükelçiyi, Çekya'nın Rusya ve Rus vatandaşlarına yönelik yıkıcı tavırlarının devam etmesi halinde Çekya ile ikili ilişkilerin çok daha kötü noktalara gidebileceği konusunda uyardık" dedi.

Ukrayna tarafından Kırım'ın ilhakıyla bağlantılı olaylara karışmakla suçlanan Francetti, Ukrayna'nın talebi üzerine dün Prag Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Rusya'nın Prag Büyükelçiliği Sözcüsü Nikolai Bryakin yaptığı açıklamada, Rus diplomatların, Çek makamlarının temsilcileri ve gözaltına alınan Francetti'nin akrabalarıyla temas halinde olduğunu söylemişti.

Edinilen bilgilere göre, Prag'da tutulan Francetti 2014 yılında Kırım'ın ilhakına aktif olarak katılan paramiliter oluşumlardan birinin başında yer aldı. Sivastopol civarında görevli istihbarat grubu North Wind'e liderlik eden Francetti'nin 2000 yılından bu yana Prag'da daimi ikametgahı bulunuyor. Prag'da fitness eğitmenliği yapan Francetti, dönüşümlü olarak Prag ve Kırım'da yaşıyor. - PRAG

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