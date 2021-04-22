Rusya'dan Çekya'nın "20 diplomatı sınır dışı kararını geri al" talebine tepki
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Rusya'dan Çekya'nın "20 diplomatı sınır dışı kararını geri al" talebine tepki

Rusya'dan Çekya'nın '20 diplomatı sınır dışı kararını geri al' talebine tepki
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çekya'nın, ülkesinden "20 Çekya diplomatını sınır dışı etme kararını değiştirmesi" talebinde bulunmasına tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çekya'nın, ülkesinden "20 Çekya diplomatını sınır dışı etme kararını değiştirmesi" talebinde bulunmasına tepki gösterdi.

Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çek politikacıların Kafka'yı gerçeğe dönüştürmeye çalıştığını belirterek, "Prag'a NATO içerisinde diyalog için ültimatom vermesini öneriyoruz. Rusya ile böyle bir üslup kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Zaharova, Çekya'nın Moskova Büyükelçisi'nin, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını bildirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Çekya'ya destek olarak "Rusya'nın Avrupa'nın güvenliğini tehdit eden faaliyetlerden kaçınması" çağrısı ve "Rus istihbarat servisinin eylemlerine sert tepki" açıklamasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Zaharova, AB ülkelerinin, istihbarat servislerinin dünya çapında neler yaptığını açıklamasını istedi.

Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, Rusya'ya "20 Çekya diplomatını sınır dışı etme kararını 22 Nisan öğleye kadar değiştirmesi gerektiğini" söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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