Rusya'dan Bulgaristan'a misilleme

Bulgaristan'ın geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görevli bir Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya da misilleme olarak Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı istenmeyen adam ilan etti.

Bulgaristan'ın geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görevli bir Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya da misilleme olarak Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı istenmeyen adam ilan etti.

Bulgaristan'ın 19 Aralık tarihinde Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görevli bir Rus diplomatı "askeri bilgi topladığı şüphesiyle" sınır dışı etmesinin ardından Rusya'dan Bulgaristan'a aynı düzeyde misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krystin'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak nota vermesinin ardından resmi açıklama yayınladı. Açıklamada, "29 Aralık'ta Bulgaristan Büyükelçisi Krystin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek, Moskova'daki Bulgaristan Büyükelçiliği Askeri Ateşe Yardımcısı olarak görev yapan Yarbay Mitko Borisov'un istenmeyen adam ilanı ile ilgili nota verildi. Adı geçen kişinin 72 saat içerisinde Rusya topraklarını terk etmesi talep edildi" denildi.

Rusya'nın bu açıklamasının ardından Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Moskova saatiyle saat 14.00'de ilan edilen talep yerine getirilecek ve diplomat belirtilen sürede ülkeyi terk edecektir" ifadeleri kullanıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı