Rusya'dan Belarus'a destek

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Litvanya'ya giden uçağın Minsk'e indirilmesi konusunda Belarus'un uluslararası kurallara uygun olarak hareket ettiğini savundu.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Litvanya'ya giden uçağın Minsk'e indirilmesi konusunda Belarus'un uluslararası kurallara uygun olarak hareket ettiğini savundu.

Belarus tarafından Yunanistan'ın başkenti Atina'dan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden Ryanair'e ait yolcu uçağının Minsk'e indirilmesi üzerine özellikle batılı ülkeler olmak üzere birçok ülke Minsk'i suçlayan ifadeler kullandı. Belarus'a yaptırım uygulanmasının da ele alındığı tartışmalara dahil olan Rusya ise bu konuda Minsk yönetimini destekleyen ifadeler kullandı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov uçağın Minsk'e indirilmesini uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştiğini savunarak, "Doğru değerlendirmek gerekirse uçağın güvenliğine dair tehditler vardı ve uluslararası kurallara uygun olarak incelemeler yapıldı" dedi. Yolcuların güvenliğinin daha önemli bir konu olduğunu savunan Peskov sözlerinin devamında, "Uçaktaki sadece Rus yolcuların değil tüm yolcuların güvenliği önemli. Bu tehdidi en aza indirmek için görevliler tarafından önlemlerin alındığı söyleniyor" şeklinde konuştu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı