Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Moskova'da görüşme çağrısı
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Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Moskova'da görüşme çağrısı

30.09.2020 19:21 | Son Güncelleme: 30.09.2020 19:40
Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Moskova'da görüşme çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile Moskova'da toplantı yapılması çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile Moskova'da toplantı yapılması çağrısında bulundu.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Rusya'dan kritik bir çağrı geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile Moskova'da üçlü bir zirve yapmaya hazır olduklarını belirterek iki ülkeye çağrıda bulundu. Bakan Lavrov, bölgedeki sorunun çözümü için çaba sarf ettiklerini vurgulayarak üçlü zirve için toplantı zemini oluşturabileceklerini duyurdu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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