Rusya'dan Azerbaycan-Ermenistan sınırının çizilmesi için komisyon kurulması teklifi
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Rusya'dan Azerbaycan-Ermenistan sınırının çizilmesi için komisyon kurulması teklifi

Rusya'dan Azerbaycan-Ermenistan sınırının çizilmesi için komisyon kurulması teklifi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan sınırının belirlenmesi için iki ülke arasında komisyon kurulmasını teklif ettiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan sınırının belirlenmesi için iki ülke arasında komisyon kurulmasını teklif ettiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tacikistan'ın başkenti Duşambe'de bugün gerçekleştirilecek Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı öncesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır anlaşmazlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın geçtiğimiz 12 Mayıs'ta Azerbaycan askerlerinin Sünik Bölgesi'nde sınırı geçtiğini iddia etmesi ve Rusya'dan yardım talep etmesiyle başlayan tartışmalara yönelik açıklamasında Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan sınırının belirlenmesi için iki ülke arasında komisyon kurulmasını teklif ettiğini kaydetti. Lavrov, "Taraflarla varılan ön anlaşma doğrultusunda Rusya, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi konusunda yardım etmeyi teklif etti. Bu amaçla Rusya'nın danışman veya arabulucu olarak rol oynayabileceği bir Ermenistan-Azerbaycan komisyonu kurulması girişimini ortaya attı" dedi.

KGAÖ Dışişleri Bakanları, konuya ilişkin gayri resmi çalışmalara dün akşam itibariyle başlamış, dünkü görüşmede Ermenistan'ın talebi ve Erivan-Bakü arasındaki ilişkilerin durumu ele alınmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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