Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a destek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentiev, "Diğer ülkeler yükümlülüklerini yerine getirmezken Tahran'ın kazanım elde etmeden nükleer anlaşmayı tek taraflı uygulaması beklenemez." açıklamasında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentiev, "Diğer ülkeler yükümlülüklerini yerine getirmezken Tahran'ın kazanım elde etmeden nükleer anlaşmayı tek taraflı uygulaması beklenemez." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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