Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentiev, "Diğer ülkeler yükümlülüklerini yerine getirmezken Tahran'ın kazanım elde etmeden nükleer anlaşmayı tek taraflı uygulaması beklenemez." açıklamasında bulundu.

Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentiev, "Diğer ülkeler yükümlülüklerini yerine getirmezken Tahran'ın kazanım elde etmeden nükleer anlaşmayı tek taraflı uygulaması beklenemez." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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