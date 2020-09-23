Rusya'dan Avrupa Birliği'ne yaptırım misillemesi
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Rusya'dan Avrupa Birliği'ne yaptırım misillemesi

23.09.2020 20:22 | Son Güncelleme: 23.09.2020 20:26
Rusya'dan Avrupa Birliği'ne yaptırım misillemesi

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı yaptırım süresini uzatması ve yaptırım uygulanan Rus diplomat sayısını arttırması üzerine Rusya da AB'ye aynı düzeyde yaptırım kararı aldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı yaptırım süresini uzatması ve yaptırım uygulanan Rus diplomat sayısını arttırması üzerine Rusya da AB'ye aynı düzeyde yaptırım kararı aldı.

Ukrayna'da 2014 yılında başlayan iç savaşın ardından 2015'te Ukrayna'ya bağlı Kırım'da referandum yapılmış ve Kırım, Rusya'ya bağlanmıştı. Rusya'nın meşru gördüğü seçimleri Ukrayna "tek taraflı referandum" olarak nitelendirerek Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiğini duyurmuştu. Ayrıca Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donbas bölgesinde tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan etmişti. Bunun üzerine batılı ülkeler Ukrayna'ya destek olarak Rusya'ya karşı yaptırım kararları aldı. Avrupa Birliği'nin söz konusu dönemden sonra başlattığı ekonomik yaptırımların uzatılması ile ilgili Eylül ayı başında çalışma başlatıldı. AB tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımların süresinin 15 Eylül'den itibaren 6 ay daha uzatılması ve kısıtlama uygulanan kişi sayısı arttırılınca Rusya da AB'ye karşı aynı düzeyde karşılık verdi.

Rusya, AB'ye karşı yaptırımları genişletti

AB'nin Rusya'ya yaptırımları genişletmesinden sonra Rusya Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada Rusya'nın AB'ye yaptırımları genişlettiği ve yaptırım uygulanan kişi sayısını aynı düzeye çıkarıldığı aktarıldı. Açıklamada, "AB'nin eylemlerine yanıt olarak Rusya, Rusya Federasyonu topraklarına giriş yasağı olan AB üye devletlerinin ve kurumlarının temsilcilerinin listesini genişletme kararı aldı. Rusya Federasyonu'nun yer alan kişi sayısı, Avrupa Birliği'nin mevcut listesiyle aynı düzeye getirildi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada AB'nin yaptırımları genişletme kararına da tepki gösterilerek, "Avrupa Birliği bu yaklaşımların zararlı yaklaşımlar olduğu konusunda defalarca uyarıldı" denildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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