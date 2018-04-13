Rusya'dan Askeri Operasyon Hazırlığı Yapan Ülkelere Çağrı
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, "Egemen bir devlete karşı tehlikeli askeri hazırlıklar yapıldığını gözlemlemeye devam ediyoruz ve bu ülkelerin liderlerine durumu derhal gözden geçirmeleri çağrısı yapıyoruz.
13 Nisan 2018 Cuma 20:02
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, "Egemen bir devlete karşı tehlikeli askeri hazırlıklar yapıldığını gözlemlemeye devam ediyoruz ve bu ülkelerin liderlerine durumu derhal gözden geçirmeleri çağrısı yapıyoruz." dedi.