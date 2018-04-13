Rusya'dan Askeri Operasyon Hazırlığı Yapan Ülkelere Çağrı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, "Egemen bir devlete karşı tehlikeli askeri hazırlıklar yapıldığını gözlemlemeye devam ediyoruz ve bu ülkelerin liderlerine durumu derhal gözden geçirmeleri çağrısı yapıyoruz.

Rusya'dan Askeri Operasyon Hazırlığı Yapan Ülkelere Çağrı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, "Egemen bir devlete karşı tehlikeli askeri hazırlıklar yapıldığını gözlemlemeye devam ediyoruz ve bu ülkelerin liderlerine durumu derhal gözden geçirmeleri çağrısı yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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