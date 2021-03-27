Rusya'dan Arktika bölgesinde askeri deniz tatbikatı
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Rusya'dan Arktika bölgesinde askeri deniz tatbikatı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kutup Dairesinin üstünde kalan Arktika bölgesinde Umka-21 isimli askeri deniz tatbikatı çerçevesinde Rus donanmasına ait üç nükleer denizaltının buzları kırarak yüzeye çıkmasının görüntülerini paylaştı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kutup Dairesinin üstünde kalan Arktika bölgesinde Umka-21 isimli askeri deniz tatbikatı çerçevesinde Rus donanmasına ait üç nükleer denizaltının buzları kırarak yüzeye çıkmasının görüntülerini paylaştı. Rus Donanma tarihinde ilk kez, buzun altından bir nükleer denizaltı tarafından torpido ateşlemesi yapıldı ve torpido çıkış noktasında yüzeye yükseldi.

Rusya'dan Arktika bölgesinde askeri deniz tatbikatı
Rusya'dan Arktika bölgesinde askeri deniz tatbikatı
Rusya'dan Arktika bölgesinde askeri deniz tatbikatı
Rusya'dan Arktika bölgesinde askeri deniz tatbikatı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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