Rusya'dan Almanya'ya Navaly için diyalog kurma çağrısı Kremlin'den yapılan açıklamada, Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlendiğinin açıklanmasının ardından Rusya'nın Almanya ile diyalog kurmak istediği bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlendiğinin açıklanmasının ardından Rusya'nın Almanya ile diyalog kurmak istediği bildirildi.

Almanya hükümetinin Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin sinir gazı ile zehirlendiği yönünde açıklamalarının yankıları sürüyor. Kremlin'den yapılan açıklamada, Navalny hakkında Rusya'nın Almanya ile diyalog kurmak istediği ifade edildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Moskova'nın Almanya'dan Navalny'nin hastalanmasına neden olan maddenin tam olarak ne olduğunu öğrenmek istediğini ifade etti. Peskov, "Doktorlarımıza göre zehirlenme değildi. Alman uzmanlar bir tür zehirli maddeye ulaştı. Alman meslektaşlarımızla yapılacak bir diyaloğa güveniyoruz" dedi. Uzmanlar tarafından çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Peskov, "Eğer Navalny'nin vücudunda zehirli maddelerin bulunduğu doğrulanırsa tabi ki hukuki sonuçlar da gelecektir. Herkesten gerçeklere güvenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca Rus doktorların Navalny'yi şu anda tedavi eden Alman doktorlardan çok daha şeffaf olduğunu savundu.

Navalny'nin Berlin'deki hastanede tedavisi devam ederken, Almanya Rus muhalif siyasetçiyi Novichok grubuna ait sinir gazıyla zehirleyenlerin hesap vermesini istiyor. Peskov dün yaptığı açıklamada Moskova'nın Navalny'ye yapılan zehirli saldırının arkasında Rusya olduğu yönündeki iddiaları reddettiğini duyurmuş, "Rus devletini suçlamak için hiçbir gerekçe yok ve bu konuda herhangi bir suçlamayı kabul etme eğiliminde değiliz" demişti.

Ne olmuştu?

Tomsk kentinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif lider Alexei Navalny, 22 Ağustos'ta tedavisi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti. Navalny'nin destekçileri kendisinin biri tarafından zehirlendiğini düşünüyordu. Berlin'deki Charite Hastanesi de 24 Ağustos'ta Navalny'nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlanıldığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Rusya İçişleri Bakanlığının Sibirya Federal Bölgesi'ne bağlı Ulaştırma Servisi 27 Ağustos'ta olayla ilgili ön soruşturma başlatmış, ilk edinilen delillerde zehirlenmeye dair bir kanıtın bulunmadığı ifade edilmişti. Geçtiğimiz 2 Eylül'de ise Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Navalny'nin Novichok tipi sinirleri etkileyen bir zehir çeşidi olan sinir gazı ile zehirlendiğini duyurmuş, kan örnekleri üzerinde bir Alman askeri laboratuvarında yapılan testlerinin Novichok ile zehirlendiğine dair "kesin kanıtlar" sunduğunu belirtmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA