Rusya'dan Afganistan açıklaması: ABD'nin deneyinin bir sonucudur
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Rusya'dan Afganistan açıklaması: ABD'nin deneyinin bir sonucudur

Rusya'dan Afganistan açıklaması: ABD'nin deneyinin bir sonucudur
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Maria Zakharova, Afganistan'a yönelik açıklamada bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Maria Zakharova, Afganistan'a yönelik açıklamada bulundu. Zakharova, ülkenin içinde bulunduğu durumu, 'Washington'un deneyinin bir sonucu' olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Zakharova, "Şaşırtıcı bir şekilde gerçek şu ki Afganistan'da her ikisi de ABD düşünce sürecinin sonucu olan iki güç karşı karşıya gelmiştir. Dünya, bir başka tarihi Washington deneyinin sonucunu dehşetle izliyor" dedi.


Rusya'dan Afganistan açıklaması: ABD'nin deneyinin bir sonucudur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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