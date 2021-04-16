Rusya'dan ABD'ye yaptırım misillemesi: 10 ABD'li diplomat sınır dışı edilecek
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Rusya'dan ABD'ye yaptırım misillemesi: 10 ABD'li diplomat sınır dışı edilecek

Rusya'dan ABD'ye yaptırım misillemesi: 10 ABD'li diplomat sınır dışı edilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak 10 ABD'li diplomatı sınır dışı edeceklerini açıkladı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak 10 ABD'li diplomatı sınır dışı edeceklerini açıkladı.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşı Rusya'dan yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile yapılan görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Moskova'nın ABD tarafından uygulanan yaptırımlara karşı adım atacağını belirterek, "Washington düşmanca davranmaya devam ederse, Moskova da bir takım adımlar atacak" dedi. ABD'nin dün açıkladığı Rusya'ya yönelik yaptırımlara kısasa kısas şeklinde yanıt verileceğini kaydeden Lavrov, "Rusya'da bulunan 10 ABD'li diplomattan ülkeyi terk etmelerini isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov'un hala Moskova'da olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov'un, ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Joseph Sullivan'a istişareler için Washington'a gitmesi konusunda tavsiyede bulunduğunu da bildirdi.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DİPLOMAT SAYISI EŞİTLENEBİLİR"

Lavrov, ABD'nin Rus diplomatik misyonlarına yönelik dostane olmayan adımlar atmaya devam etmesi halinde Moskova'nın Washington'dan, Rusya'daki ABD'li diplomat sayısını, ABD'deki Rus diplomat sayısına eşitlemesini isteyeceğini kaydetti. Lavrov, Rusya'nın ABD'de yaklaşık 450 diplomatik ve idari personeli olduğunu ve bunların 150'si Birleşmiş Milletler'de (BM) daimi misyonda çalıştığını belirtti.

Rusya ekonomisinin getirilen yeni kısıtlamalarla başa çıkabileceğini vurgulayan Lavrov, Rusya'nın ülkedeki Amerikan şirketlerine karşı "acı verici önlemler" alabileceğini ancak bu konuda hemen harekete geçmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan ABD yönetimi, ülkede geçtiğimiz yıl yapılan başkanlık seçimlerine müdahale, siber saldırı ve Kırım'ın işgali gerekçeleriyle Rusya'ya yönelik uygulayacağı yeni yaptırımları açıklamıştı. Beyaz Saray, Kasım 2020'de ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunan 32 kişi ve kuruluşa, Rusya'nın Kırım'ı işgali nedeniyle 5 kişi ve 3 kuruluşa ve SolarWinds olayı olarak bilinen siber saldırı girişimi nedeniyle de 6 Rus teknoloji firmasına yaptırım uygulanacağını belirtmişti. Açıklamada, ABD'deki diplomatik misyonlarda görevli 10 Rus diplomatın da sınır dışı edildiği belirtilerek, sınır dışı edilen diplomatların arasında istihbarat görevlilerinin de yer aldığı kaydedilmişti.

(Ayperi Bekmırzayeva - Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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