Son dakika haber... Rusya'dan ABD'ye uyarı: "Kendi iyilikleri için Karadeniz kıyımızdan uzak dursunlar"
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Son dakika haber... Rusya'dan ABD'ye uyarı: "Kendi iyilikleri için Karadeniz kıyımızdan uzak dursunlar"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Rusya'dan ABD'ye uyarı: 'Kendi iyilikleri için Karadeniz kıyımızdan uzak dursunlar'

Edinilen son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "ABD'yi uzak durmaları konusunda uyarıyoruz, Kırım'dan uzak, Karadeniz kıyımızdan uzak dursunlar.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "ABD'yi uzak durmaları konusunda uyarıyoruz, Kırım'dan uzak, Karadeniz kıyımızdan uzak dursunlar. Bunu kendi iyilikleri için yapsınlar" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Karadeniz'e savaş gemileri gönderen ABD'ye tepki gösterdi. Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimde açıkça Ukrayna'ya destek veren ABD'ye uyarılarda bulunan Ryabkov, "Navigasyon özgürlüğünün ya da deniz özgürlüğünün ne olduğu gibi çeşitli şekillerde yorumlanabilecek konulara girmek istemiyorum, özellikle de mevcut koşullarda. Zira bir şeyi kesin olarak biliyorum, Amerikan savaş gemilerinin kıyılarımız yakınlarında kesinlikle hiçbir işi olamaz. Bu yaptıkları, düpedüz provokasyondur. Yaptıkları, kelimenin gerçek manasıyla provokasyon. Zira gücümüzü sınıyor, sinirlerimizle oynuyorlar. İstediklerini alamayacaklar. ABD donanma güçleri kendi konuşlanma yerlerinden binlerce mil uzağa gidiyorlarsa, burada kesinlikle jeopolitik unsurlar mevcuttur" ifadelerini kullandı.

"Karadeniz kıyılarımızdan uzak dursunlar"

Açıklamasının devamında ABD'yi sert bir şekilde uyaran Ryabkov, "Görünen o ki ABD kendisini denizlerin efendisi olarak görüyor. Yine de anlamalılar ki birtakım olaylar yaşanması riski oldukça yüksek. ABD'yi uzak durmaları konusunda uyarıyoruz, Kırım'dan uzak, Karadeniz kıyımızdan uzak dursunlar. Bunu kendi iyilikleri için yapsınlar" dedi. ABD'nin yanı sıra NATO ülkelerini de Ukrayna'da yaşanan gerilimden sorumlu tutan Ryabkov, "ABD ve diğer NATO ülkeleri Ukrayna'yı barut fıçısına dönüştürüyor" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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