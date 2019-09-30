Rusya'dan ABD'ye uyarı: Bizden izinsiz Putin Trump görüşmesini yayımlayamazsınız

30.09.2019 17:46

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna krizinden sonra başlayan azil süreci tartışmasına Rusya da dahil oldu. Kremlin, ABD'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerikalı mevkidaşı Donald Trump arasındaki telefon konuşmalarını yayınlamak için kendilerinden izin alınması gerektiğini açıkladı.



İki lider arasındaki konuşmanın yayınlamasının normal diplomatik bir uygulama olmadığını vurgulayan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Washington'un talepte bulunması halinde Rusya'nın bu durumu konuşmaya hazır olduğunu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle