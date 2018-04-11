Rusya'dan ABD'ye Suriye'ye Yönelik Planlarından Kaçınması Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin Suriye'ye karşı yönelttiği tehditlerin herkesi ciddi şekilde endişelendirmesi gerektiğini belirterek, "Kendimizi son derece üzücü ve ciddi olayların eşiğinde bulabiliriz. Size bir kez daha şu anda Suriye'ye yönelik geliştirdiğiniz planlardan kaçınmanız çağrısı yapıyorum." dedi.

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Suriye'deki kimyasal silah kullanımına ilişkin soruşturma talep eden biri ABD'nin, diğer ikisi Rusya'nın sunduğu üç tasarının da veto ve gereken desteği alamamaları nedeniyle reddedilmesinin ardından yaptığı konuşmada, ABD'ye Suriye'ye karşı planladığı her türlü eylemden kaçınması çağrısında bulundu.

Büyükelçi Nebenzia, "Suriye'ye karşı yönelttiğiniz tehditler hepimizi ciddi şekilde endişelendirmeli çünkü kendimizi son derece üzücü ve ciddi olayların eşiğinde bulabiliriz. Size bir kez daha şu anda Suriye'ye yönelik geliştirdiğiniz planlardan kaçınmanız çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Rusya'nın 6. kez Suriye'de rejimin kimyasal silah saldırılarını kınayan ve harekete geçilmesini talep eden BMGK karar tasarılarını veto ettiğini söyledi.

Haley, "Ne yaparsak yapalım, Rusya oyunları oynamaya devam edecek." diye konuştu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce de Rusya'nın veto yetkisini suistimal etmesi nedeniyle BMGK'nin kilitlendiğini ifade etti.