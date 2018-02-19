Rusya'dan ABD'ye Çok Sert Suriye Uyarısı: Ateşle Oynamayın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen "Rusya, Ortadoğu'da: Tüm Sahnelerde Rol Sahibi" adlı oturumda Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin, Suriye'de attığı adımları eleştiren Lavrov, "ABD'nin özellikle sahada, Fırat Nehri'nin doğusunda, Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırında, Suriye'yi bölmeye yönelik adımlarını endişeyle takip ediyoruz. ABD'nin, Suriye'de tek amacının DEAŞ'la mücadele olduğuna yönelik güvencesini tekrar teyit edecek adımlara ihtiyaç var gibi görünüyor." diye konuştu.

ABD'Yİ UYARDI: ATEŞLE OYNAMAYIN

ABD'ye, Suriye'de günlük siyasi ihtiyaca yönelik kısa vadeli adımlar atmama çağrısında bulunan Lavrov, "ABD, PYD'yi (PYD/PKK) kullanarak Suriye'yi bölmeye yönelik adımlar atıyor. Bu da Türkiye ile ilişkilerin gerginleşmesine neden oldu. ABD'yi ateşle oynamamaya davet ediyoruz. Suriye'de Kürtler de dahil olmak üzere Suriye halkının uzun vadeli çıkarlarını gözeten adımlar atmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Lavrov, konuşması sırasında terör örgütü PKK destekçisi bir kişiye, konferansta slogan atmamasını tavsiye ederek, "Kürtlerin, bazı oyuncuların jeopolitik amaçları doğrultusunda kullanılmasını doğru bulmuyoruz." dedi.

"ABD, BİRLİKLERİNİ DERHAL ÇEKMELİ"

ABD'nin Suriye'nin güneyindeki birliklerini de derhal çekmesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, "ABD'nin El Tanf etrafında kurduğu güvenlik bölgesinde bir mülteci kampı bulunuyor ve bu kampın yeni militanların yetiştirilmesi için kullanıldığını düşünüyoruz. Bu bölgenin derhal kapatılması gerekiyor ve bu kampa insani yardımların ulaştırılmasına izin verilmeli." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ ANLAŞILABİLİR"

Oturumun soru cevap kısmında söz alan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Suriye'deki adımlarına yönelik Türkiye'nin endişelerinin anlaşılır olduğuna işaret etti.

Zarif, ABD'nin Suriye'de vizyonsuz adımlar attığını belirterek, "ABD, Suriye'de dar bakışlı jeopolitik ve jeoekonomik adımlar atıyor. Aynı zamanda maalesef, Kürt nüfusunun bir kısmını da suistimal ediyor. Dolayısıyla ABD'nin burada attığı adımlara yönelik Türkiye'nin endişesi anlaşılabilir bir durum." dedi.