Rusya'dan ABD'ye nükleer anlaşmayı uzatma çağrısı: New START 14 ay sonra yürürlükten kalkıyor

28.11.2019 07:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 07:26

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) 2021 yılında sona erecek 'New START' (Stratejik Silahların Azaltılması Yeni Sözleşmesi) anlaşmasının yenilenmesini teklifinde bulundu.



Moskova yönetimi, 2011'den beri yürürlükte olan ve Şubat 2021'de bitecek olan New START nükleer anlaşmasının 5 yıllığına yeniden uzatılması için resmi adım attı. Euronews.com'da Görüntüle