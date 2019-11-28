Rusya'dan ABD'ye nükleer anlaşmayı uzatma çağrısı: New START 14 ay sonra yürürlükten kalkıyor
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Rusya'dan ABD'ye nükleer anlaşmayı uzatma çağrısı: New START 14 ay sonra yürürlükten kalkıyor

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'yle 2011'de imzaladığı ve 2021 yılında sona erecek olan 'New START' (Stratejik Silahların Azaltılması Yeni Sözleşmesi) anlaşmasının 5 yıllığına yenilenmesini önerdi. Moskova yönetimi, daha kısa süreli anlaşmaya da açık olduklarını vurguladı.

28.11.2019 07:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 07:26
Rusya'dan ABD'ye nükleer anlaşmayı uzatma çağrısı: New START 14 ay sonra yürürlükten kalkıyor

, 'ne (ABD) 2021 yılında sona erecek 'New START' (Stratejik Silahların Azaltılması Yeni Sözleşmesi) anlaşmasının yenilenmesini teklifinde bulundu.


Moskova yönetimi, 2011'den beri yürürlükte olan ve Şubat 2021'de bitecek olan New START nükleer anlaşmasının 5 yıllığına yeniden uzatılması için resmi adım attı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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