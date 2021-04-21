Rusya'dan ABD'ye nota
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'dan ABD'ye nota

Rusya'dan ABD'ye nota
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ı Bakanlığa çağırarak 10 ABD'li diplomatı "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair nota verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ı Bakanlığa çağırarak 10 ABD'li diplomatı "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair nota verdi.

Rusya-ABD arasında diplomatik kriz derinleşiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ı Bakanlığa çağırıldığı ifade edilerek, Gorman'a Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nde çalışan 10 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair nota verildiği açıklandı.

Söz konusu diplomatlara 21 Mayıs'ta gün sonuna kadar Rusya'yı terk etmeleri için süre verildiğini belirten Bakanlık, söz konusu notanın ABD tarafının Rusya'nın Washington DC Büyükelçiliğinde ve Rusya'nın New York'taki Konsolosluğunda çalışanları "istenmeyen kişi" olarak ilan ederek gösterdiği düşmanca eylemlere karşı misilleme olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak 10 ABD'li diplomatı sınır dışı edeceklerini açıklamıştı.

ABD, 10 Rus diplomatı sınır dışı etmişti

ABD yönetimi, geçtiğimiz yıl yapılan ABD başkanlık seçimlerine müdahale, siber saldırı ve Kırım'ın işgali gerekçeleriyle 15 Nisan'da Rusya'ya yönelik uygulayacağı yeni yaptırımları açıklamıştı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Kasım 2020'de ABD Başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunan 32 kişi ve kuruluşa, Rusya'nın Kırım'ı işgali nedeniyle 5 kişi ve 3 kuruluşa ve SolarWinds olayı olarak bilinen siber saldırı girişimi nedeniyle de 6 Rus teknoloji firmasına yaptırım uygulanacağı aktarılmıştı. Açıklamada ayrıca, ABD'deki diplomatik misyonlarda görevli 10 Rus diplomatın sınır dışı edildiği belirtilmiş, sınır dışı edilen diplomatların arasında istihbarat görevlilerinin de yer aldığı kaydedilmişti.

Moskova Büyükelçisi Sullivan, ABD'ye döneceğini duyurmuştu

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan dün yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden yönetimi ile istişarelerde bulunmak üzere ABD'ye döneceğini duyurmuştu. Sullivan, "Washington'da Biden yönetimindeki yeni meslektaşlarımla ABD ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu hakkında doğrudan görüşmemin benim için önemli olduğuna inanıyorum. Ayrıca ailemi 1 yıldan fazla bir süredir görmüyorum ve bu da eve dönmem için önemli bir sebep" demişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye iletti
Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye iletti
Fenerbahçe Beko'nun Moskova seyahatiyle ilgili açıklama Açıklaması
Fenerbahçe Beko'nun Moskova seyahatiyle ilgili açıklama Açıklaması
Rusya, gerçekte yapamadığını videodan yaptı! Türk SİHA'larının vurulduğu görüntüleri yayınladılar
Rusya, gerçekte yapamadığını videodan yaptı! Türk SİHA'larının vurulduğu görüntüleri yayınladılar

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Yılmaz Vural Fırat Aydınus Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rusya'dan ABD'ye nota - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 18:06:22. #1.14#

title