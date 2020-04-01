Rusya'dan ABD'ye koronavirüsle mücadele için tıbbi ekipman desteği
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede ABD'ye tıbbi ekipman göndereceklerini söyledi
01.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:44
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüs Covid-19 salgınıyla mücadelede ABD'ye tıbbi ekipman gönderdiklerini söyledi.
Peskov yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD'ye tıbbi malzeme desteği vereceğini dlie getirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com