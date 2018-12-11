Rusya'dan ABD'ye Çağrı: "Kiev'in Donbass'a Saldırı Hazırlıklarını Görmezden Gelmeyin"

Rusya'nın ABD Büyükelçiliği ABD hükümetine çağrıda bulundu. Büyükelçilik, Ukrayna'nın Donbass'a saldırı hazırlıkları içinde olduğunu belirterek Washington'un bunu görmezden gelmemesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın ABD Büyükelçiliği sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı bir basın bildirisinde ABD hükümetine çağrıda bulundu. Büyükelçilik, Ukrayna'nın Donbass'a saldırı hazırlığı içinde olduğunu belirterek ABD'nin bunu görmezden gelmemesi gerektiğini söyledi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Biz Washington'a Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve aşırı sağ ekibinin Donbass'daki temas hattı boyunca yürüttüğü ve kanlı senaryolara yol açabilecek faal hazırlıklarını görmezden gelmemeleri için çağrıda bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

ABD'ye bağlı eğitmenlerin de bölgede olduğunun altının çizildiği açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı savaş bölgesinde Ukrayna hava saldırı tugaylarına emir veren ve eğiten Amerikalı eğitmenlerin olduğunu kabul etmek zorunda" denildi.

Nazi Almanya'sı askerlerinin sembolüne dikkat çekildi

Açıklama ile birlikte paylaşılan fotoğrafta askerlerden birinin Nazi Almanya'sı döneminde görev yapan 'SS Panzer Tümeni Totenkopf'a ait bir sembolü üzerinde taşımasına dikkat çekildi. Yapılan açıklamada bölgedeki hazırlıkların anlamsız olduğu ve ABD'nin Doğu Ukrayna'daki problemlerin diplomasi ile çözülmesi gerektiği söylemleri ile çatıştığı vurgulandı. - WASHINGTON