Rusya'dan ABD'ye çağrı: "İran'a yönelik yaptırımları kaldırın" Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, korona virüsüyle mücadele kapsamında ABD'den İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını istediklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Rusya'da artan ve İran'da önüne geçilemeyen korona virüsü ile mücadeleyi ele aldı. Son dönemlerde hareketli günler geçiren Afganistan siyaseti ile ilgili karşılıklı fikirler aktarılırken Lavrov, İran'a ABD ambargolarına karşı desteğini bir kez daha yineledi.

Rusya Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Lavrov'un, "Rusya, ABD'den İran'a yönelik yaptırımları süratle kaldırmasını istiyor. Yaptırımlar, İran'ın korona salgınıyla mücadelesine engel oluyor" ifadelerini kullandığını aktardı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA