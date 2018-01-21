Rusya'dan ABD'ye Afrin Suçlaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Afrin'deki krize ABD'nin provakasyonlarının neden olduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından Türkiye tarafından Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Afrin'deki krizin ortaya çıkmasına ABD'nin o topraklarda yürüttüğü provokasyonların neden olduğunu bildirdi. Türkiye'nin YPG'ye karşı askeri operasyona başladığı Suriye'nin kuzeybatısındaki krizin derinleşmesinin başlıca nedeninin Amerika Birleşik Devletler tarafından kışkırtılmış provokasyonlar olduğu kaydedilen açıklamada, "Birleşik Devletler'in Kürtlerin çoğunluk teşkil ettiği bölgelerde ayrılması (özgürlük) konusundaki kışkırtıcı adımları, Suriye'nin bu arazideki krize götüren başlıca etkenlerden biridir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Washington tarafından Suriye sınırında "sınır güvenliği kuvvetleri" kurulması, silahlı gruplara destek verilmesi ve Suriye devletinin çöküşüne yönelik diğer adımların Ankara'nın sert tepkisine yol açtığı da belirtildi. - MOSKOVA