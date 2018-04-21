Rusya'dan, ABD ve Güney Kore'ye Askeri Faaliyetleri Durdurma Çağrısı

Rusya, ABD ve Güney Kore'ye askeri faaliyetlerini durdurma çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore'ye, bölgedeki askeri faaliyetleri durdurma çağrısı yapıldı. Bakanlık, Kuzey Kore'nin füze ve nükleer silah denemelerini askıya alma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıklayarak ABD ve Güney Kore'ye de bölgedeki askeri faaliyetleri durdurma çağrısında bulundu. - MOSKOVA