Rusya'dan ABD'nin Suriye Tasarısına Veto
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir tasarının kabul edilmesi i çin 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.
Kaynak: Euronews.com