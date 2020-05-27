Rusya'dan ABD'nin Libya iddialarına cevap geldi
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Rusya'dan ABD'nin Libya iddialarına cevap geldi

Rusya'nın Libya'ya savaş uçakları gönderdiğini iddia eden ABD'ye Moskova'dan yanıt geldi.

Rusya'dan ABD'nin Libya iddialarına cevap geldi
27.05.2020 13:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:53
Rusya'nın Libya'ya savaş uçakları gönderdiğini iddia eden ABD'ye Moskova'dan yanıt geldi. Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Libya'ya asker göndermesi yönünde parlamentoya gelen bir talep olmadığı bildirildi.

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Rusya'nın Libya'ya asker göndermediğini ve bu  yönde parlamentoya ulaşan bir talep olmadığını açıkladı.İnterfaks ajansının aktardığına göre, ABD Afrika Komutanlığı'nın (AFRICOM) Libya'da Rus jetlerinin bulunduğu yönündeki iddilaları üzerine açıklamada bulunan Rus senatör, "Hiç kimse, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın ve Federasyon Konseyi'nin yaptırımları olmadan Rusya askerlerini yurt dışına gönderemez. Bu yönde hiçbir talep olmadı. Bu, Rusya'yı dünya sahnesinde itibarsızlaştırma girişimi" ifadelerini kullandı. 

"LİBYA'DA BARIŞÇIL ÇÖZÜMDEN YANAYIZ"

Rusya'nın Libya'da barışçıl çözümden yana olduğunu vurgulayan Cabarov, "Tüm taraflar yurt dışından destek aramak ve bu destek sayesinde hedeflerine ulaşmaya çalışmak yerine, müzakere masasına oturmalı" diye konuşu. ABD Afrika Komutanlığı'nın (AFRICOM), Moskova'nın Libya'da Halife Hafter'e ve ona bağlı milislere destek olmak için, Suriye üzerinden Libya'ya savaş uçakları gönderdiğini iddia etmişti.


- Kerem

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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