Rusya'dan, ABD'nin Kuzey Akım 2 projesinde yer alan Rus şirkete yönelik yaptırım kararına tepki
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Rusya'dan, ABD'nin Kuzey Akım 2 projesinde yer alan Rus şirkete yönelik yaptırım kararına tepki

21.01.2021 19:41 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:44
Rusya'dan, ABD'nin Kuzey Akım 2 projesinde yer alan Rus şirkete yönelik yaptırım kararına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin inşasında yer alan Rus şirketi ve gemisine yönelik yaptırım kararının "düşmanca" olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin inşasında yer alan Rus şirketi ve gemisine yönelik yaptırım kararının "düşmanca" olduğunu söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin inşasında görev yapan Rus bandıralı Fortuna gemisi ile geminin sahibi KVT-RUS adlı şirkete yönelik yaptırım kararı almasını değerlendiren Zaharova, "Kuzey Akım 2 projesinde yer alanlara yönelik düşmanca eylemler, ABD'nin enerji alanında kendi çıkarlarını güttüğünü doğruluyor." dedi.

Zaharova, tek taraflı yaptırımların Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirdiğini vurgulayarak, "Bu, adil rekabeti açıkça göz ardı etmek demektir. Hukuka aykırı kısıtlayıcı tedbirler, ülkemizin uluslararası arenadaki ilkeli çizgisini etkilemez." diye konuştu.

"ABD'deki yeni yönetimin ikili ilişkileri daha da kötüleştirmeyeceğini umuyoruz"

Beyaz Saray'a gelen ekibin daha dengeli bir yol izleyeceğini umduklarını belirten Zaharova, "(Biden yönetiminin) Rusya-ABD ilişkilerini daha da kötüleştirmeyeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Zaharova, Rusya'nın ikili ilişkileri kötüleştiren taraf olmayacağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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