Rusya'dan ABD'deki Seçimlere İlk Yorum: Beklentimiz Yok

Basın toplantısında ABD'deki ara seçimlerin ikili ilişkilere olası etkisi üzerine değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya-ABD ilişkilerinin normalleşeceğine dair herhangi bir beklenti oluşmadığını rahatlıkla varsayabiliriz. Ancak bu, diyalog hedeflemediğimiz, diyalog istemediğimiz anlamına gelmiyor" dedi.

"HER ŞEY YETERİ KADAR ZOR"

Peskov, Rusya-ABD ilişkilerinin iyileşeceğine dair bir beklenti içinde olmadıklarını söyledi. Bununla birlikte Peskov, ara seçimlerin sonuçlarının Rusya-ABD ilişkilerini daha da zorlaştırmasını mümkün görmediklerini, zira halihazırda her şeyin yeteri kadar zor ilerlediğini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

"RUSYA, ABD DAHİL HİÇBİR ÜLKEDE SEÇİMLERE MÜDAHALE ETMEDİ"

Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarına da yanıt veren Peskov, "ABD'deki fobilerin aksine Rusya, ABD de dahil hiçbir ülkede seçim süreçlerine müdahale etmedi, etmiyor ve etmeyi planlamıyor" diye konuştu.

"ABD'NİN OLASI YENİ YAPTIRIMLARINI HUKUKA AYKIRI BULACAĞIZ"

Peskov'a ABD'nin Sergey Skripal vakası nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırım uygulama planı da soruldu. Peskov, "ABD'nin Rusya'ya uyguladığı kısıtlamaları hukuka aykırı buluyoruz ve buna benzer adımların atılması durumunda onlara da aynı şekilde yaklaşacağız" ifadelerini kullandı.