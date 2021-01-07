Rusya'dan "ABD artık demokrasi örneği değil" yorumu

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Washington'da yaşanan olayların ardından, ABD'den demokrasi örneği olarak bahsetmenin anlamsız hale geldiğini belirtti.

Volodin, Duma'nın internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de yaşanan olayların analiz edilmesi gerektiğine dikkati çeken Volodin, "ABD'nin teşvik ettiği standartları, dünya çapında ihraç ettiği demokrasi vizyonunu yeniden değerlendirmenin eşiğindeyiz. Rusya'da ABD'nin ön plana çıkardığı demokrasi standartlarına atıfta bulunmayı sevenlerin yaklaşımlarını tekrar gözden geçirmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Volodin, ABD'deki siyasi sistemin gelişiminin ise "donmuş durumda" olduğunu savunarak, "İki parti, iktidar üzerinde yüz yılı aşkındır bir tekel kurdu ve diğer güçlerin erişimini engelliyorlar. ABD'den demokrasi örneği olarak bahsetmek anlamsız hale geldi." yorumunda bulundu.

Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olan ABD'nin iç siyasi sorunlarını hızla çözmesinin önemli olduğuna işaret eden Volodin, "ABD'nin politikasını, diğer egemen devletlerin işlerine karışmamaya dayalı olarak oluşturmaya başlaması da ayrıca önem taşımaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay