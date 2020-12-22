Rusya'dan AB'ye "Navalny" yaptırımı misillemesi

Rusya, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus muhalif Alexei Navalny'nin zehirlendiği iddiasıyla Rusya tarafına yaptırım uygulamasına karşılık vererek AB'ye yaptırımları genişletme kararı aldı.

Avrupa Birliği, (AB) Rus muhalif Alexei Navalny'nin zehirlenmesi kapsamında Rusya tarafına yaptırım uygulanmasına karar vermişti. Söz konusu yaptırım kararına Rusya'dan misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, AB'ye karşılık verileceği duyuruldu. Açıklamada, "Rusya tarafı, karşılıklılık ilkesine dayandırılarak Rusya Federasyonu topraklarına girişleri yasak olan AB üye ülkesi devletlerin temsilcilerinin listesini genişletme kararı aldı. Bu listede AB ile Rusya arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açan kişiler yer alıyor" denildi. Açıklamada, AB'nin aldığı kararlar "kabul edilemez" olarak nitelendirilirken, aynı zamanda AB'ye de konuyla bağlantılı olarak nota gönderildiği belirtildi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya, Fransa ve İsveç Büyükelçilerinin Bakanlık binasına çağırıldığını ve karşı yaptırım kararlarının iletildiğini açıklamıştı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı