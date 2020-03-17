Rusya'daki üniversiteden Türk öğrencilere ücretsiz lüksek lisans eğitimi
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Petersburg, Akkuyu, Güncel

Rusya'daki üniversiteden Türk öğrencilere ücretsiz lüksek lisans eğitimi

ST. PETERSBURG Büyük Petro Politeknik Üniversitesi, Türkiye'deki İlk Nükleer Güç Santrali Akkuyu için personel yetiştirme programı kapsamında Türk vatandaşlarını ücretsiz yüksek lisans eğitimine kabul edeceğini açıkladı.

17.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:52
Rusya'daki üniversiteden Türk öğrencilere ücretsiz lüksek lisans eğitimi

ST. PETERSBURG Büyük Petro Politeknik Üniversitesi, Türkiye'deki İlk Nükleer Güç Santrali Akkuyu için personel yetiştirme programı kapsamında Türk vatandaşlarını ücretsiz yüksek lisans eğitimine kabul edeceğini açıkladı.

St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi (SPBPU), Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından başlatılan eğitim programı kapsamında, Türk üniversitelerinden mezun olan lisans öğrencileri arasından ücretsiz yüksek lisans için ikinci kez alım yapacak. İngilizce yüksek lisans eğitim programına Türk üniversitelerinden mezun olan lisans öğrencileri alınacak.

SPBPU'daki eğitim programı kapsamında toplam 25 kişinin alınması planlanmakta olup bu öğrenciler, 'Isı Mühendisliği' ile 'Elektrik Mühendisliği' alanlarında eğitim alacak. Türk üniversitelerinde 'Isı Mühendisliği', 'Elektrik Mühendisliği', 'Nükleer Enerji ve Teknoloji' ile 'Kimyasal Teknoloji' alanlarından 'lisans' derecesiyle mezun olan Türk vatandaşlarının katılım başvuruları kabul edilecek.Başvuru sahiplerinin kaydı, aday öğrencilerin Türk üniversitelerinde edindikleri ilgili bölümlerde SPBPU öğretim üyeleriyle İngilizce olarak yapacakları uzaktan online mülakatın sonuçlarına göre yapılacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2020 olup, ardından 20-30 Nisan tarihleri arasında adaylarla mülakatlar yapılacak. Giriş sınavlarına katılım için başvurular internet üzerinden alınmakta olup adayların Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin resmi internet sitesinde http://www.akkuyu.com/application-form-2020 adresindeki elektronik formu doldurmaları yeterli olacak.Programın katılımcıları, eğitim süresince ilgili bölümlerin yanında Rusça eğitim alacak. Programı başarıyla tamamlayan mezunlar, Rosatom Devlet Kuruluşu'nun eğitim merkezinde uygulamalı eğitim ve 1 yıldan 3 yıla kadar uygulamalı stajdan geçecek.Program katılımcıları, eğitimleri süresince SPBPU'nun yurdunda kalacak olup ayda 32.000 ruble (yaklaşık 2.700 Türk lirası) tutarında burs alacak. Eğitim süresince öğrencilere sağlık sigortası sağlanacak ve yılda bir kere St. Petersburg-İstanbul-St. Petersburg bileti için ödeme yapılacak. Öğrenciler, iki yıl boyunca, 1899 yılında kurulan ve Rusya'nın en iyi teknik üniversitelerinden biri olan St. Petersburg Politeknik Üniversitesi'nin tarihi kampusunda eğitim görecek. Nobel ödüllü Pyotr Kapitsa, Nikolai Semyonov ve Zhores Alferov da dahil olmak üzere, önde gelen Rus bilim insanlarının ders verdiği üniversite, bilimsel ve teknolojik niteliğiyle öne çıkıyor.


Kaynak: DHA

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