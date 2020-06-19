(Rusya'daki Türk hastalar ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
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(Rusya'daki Türk hastalar ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

RUSYA'da koronavirüs testi pozitif çıkan iki hasta, ailelerinin talebi üzerine ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

(Rusya'daki Türk hastalar ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
19.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:44
RUSYA'da koronavirüs testi pozitif çıkan iki hasta, ailelerinin talebi üzerine ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Hastalardan biri İstanbul'da diğeri de İzmir'de tedavi altına alındı. 

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan iki Türk vatandaşının aileleri tedavi sürecinin Türkiye'de gerçekleşmesi talebini Sağlık Bakanlığı'na iletti. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı TC-RSB kuyruk numaralı İstanbul uçağı, Rusya'da tedavi edilen Türk vatandaşlarının getirilmesi için İstanbul'dan havalandı. Zülfü S.(48) ile Yılmaz G.(41) yaklaşık 12 saatlik uçuşun ardından Türkiye'ye getirildi. Önce İzmir'e inen ambulans uçakla getirilen Yılmaz G., İzmir Bornova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Aynı ambulans uçakta bulunan Zülfü S. de saat 17.00'de İstanbul'a getirilerek Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne götürüldü.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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