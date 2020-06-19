(RUSYA'DAKİ TÜRK HASTALAR AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
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(RUSYA'DAKİ TÜRK HASTALAR AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Rusya'da koronavirüs testi pozitif çıkan iki hasta, ailelerinin talebi üzerine ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

(RUSYA'DAKİ TÜRK HASTALAR AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
19.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:46

Rusya'da koronavirüs testi pozitif çıkan iki hasta, ailelerinin talebi üzerine ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Hastalardan biri İstanbul'da diğeri de İzmir'de tedavi altına alındı. 

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan iki Türk vatandaşının aileleri tedavi sürecinin Türkiye'de gerçekleşmesi talebini Sağlık Bakanlığı'na iletti. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı TC-RSB kuyruk numaralı İstanbul uçağı, Rusya'da tedavi edilen Türk vatandaşlarının getirilmesi için İstanbul'dan havalandı. Zülfü S.(48) ile Yılmaz G.(41) yaklaşık 12 saatlik uçuşun ardından Türkiye'ye getirildi. Önce İzmir'e inen ambulans uçakla getirilen Yılmaz G., İzmir Bornova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Aynı ambulans uçakta bulunan Zülfü S. de saat 17.00'de İstanbul'a getirilerek Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü dökümü: --------------Ambulans uçak-Hastanın inişi-Ambulansın çıkışı-Genel detay görüntü

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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