Rusya'daki Türk hasta, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
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Rusya'daki Türk hasta, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Rusya'da koronaya yakalanan Selahattin Uğur, durumunun ağırlaşması üzerine tedavisinin Türkiye'de yapılması için ambulans uçak ile Adana'ya getirildi.

Rusya'daki Türk hasta, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
01.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:24

Rusya'da koronaya yakalanan Selahattin Uğur, durumunun ağırlaşması üzerine tedavisinin Türkiye'de yapılması için ambulans uçak ile Adana'ya getirildi.

Covid-19 testi pozitif çıkan Selahattin Uğur (36), Moskova'da tedavi görürken, hastalık semptomlarının ciddileşmesi üzerine tedavisinin Türkiye'de yapılması için Moskova Büyükelçiliğine başvurdu.

Büyükelçiliğin, Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçmesiyle Selahattin Uğur'un Türkiye'ye nakline karar verildi.

Selahattin Uğur, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla bugün Adana Havalimanı'na getirildi.

Uçağın iniş yapmasının ardından koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri Selahattin Uğur'u yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulansla Adana Şehir Hastanesine sevk etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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