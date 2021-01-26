Rusya'daki tur operatörleri Türkiye'ye charter seferleri iptal etmeye başladı

Rusya'daki tur operatörlerinin, yılbaşı sonrası Türkiye charter seferlerini büyük ölçüde iptal etmeye başladığı bildiriliyor. Tourprom'un haberine göre, Rusya'dan turist akışı fiilen durma noktasına geldi.

Habere göre, tatil beldelerinde eğlence yerlerinin kapatılmaya başlaması ve diğer kısıtlamalar, Rus turistleri şu aşamada Türkiye'den vazgeçmeye mecbur ediyor. Uzmanlar, pazarın önde gelen bazı şirketlerinin mart sonuna kadar seferleri durdurduğunu, bölgelerden yapılanlar başta olmak üzere pek çok charter uçak seferini iptal ettiğini belirtti. (Türkrus.com)

Kaynak: Tourism Today