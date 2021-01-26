Rusya'daki tur operatörleri Türkiye'ye charter seferleri iptal etmeye başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rusya'daki tur operatörleri Türkiye'ye charter seferleri iptal etmeye başladı

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
Rusya'daki tur operatörleri Türkiye'ye charter seferleri iptal etmeye başladı

Rusya'daki tur operatörlerinin, yılbaşı sonrası Türkiye charter seferlerini büyük ölçüde iptal etmeye başladığı bildiriliyor. Tourprom'un haberine göre, Rusya'dan turist akışı fiilen durma noktasına geldi.

Rusya'daki tur operatörlerinin, yılbaşı sonrası Türkiye charter seferlerini büyük ölçüde iptal etmeye başladığı bildiriliyor. Tourprom'un haberine göre, Rusya'dan turist akışı fiilen durma noktasına geldi. 

Habere göre, tatil beldelerinde eğlence yerlerinin kapatılmaya başlaması ve diğer kısıtlamalar,  Rus turistleri şu aşamada Türkiye'den vazgeçmeye mecbur ediyor. Uzmanlar, pazarın önde gelen bazı şirketlerinin mart sonuna kadar seferleri durdurduğunu, bölgelerden yapılanlar başta olmak üzere pek çok charter uçak seferini iptal ettiğini belirtti. (Türkrus.com)

Kaynak: Tourism Today

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Cemal Hünal Serdar Ortaç Ceyda Düvenci
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hisarcık Karadeniz Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'daki tur operatörleri Türkiye'ye charter seferleri iptal etmeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 10:34:01. #1.14#
title