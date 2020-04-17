Rusya'daki koronavirüs hastalarının yarısı semptom göstermiyor Rusya Tüketici Haklarının Korunması ve İnsan Refahı Hakkında Federal Hizmet Başkanı Anna Popova, ülkedeki koronavirüs (Covid-19) vakalarının yüzde 45-50'sinin semptom göstermediğini açıkladı.

Rusya Tüketici Haklarının Korunması ve İnsan Refahı Hakkında Federal Hizmet Başkanı Anna Popova, ülkedeki koronavirüs (Covid-19) vakalarının yüzde 45-50'sinin semptom göstermediğini açıkladı.

Anna Popova, "2 hafta önce semptom göstermeyen hastalar yüzde 20 seviyelerindeyken; geçtiğimiz günlerde bu oran yüzde 45-50'lere çıktı" ifadelerini kullandı. Rusya'da son verilere göre 273 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı 32 bin 8 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA