Son dakika haberleri... - Rusya'daki kaçak huzurevinde yangın: 11 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... - Rusya'daki kaçak huzurevinde yangın: 11 ölü

15.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:52

Edinilen son dakika haberine göre - Rusya'daki kaçak huzurevinde yangın: 11 ölü Rusya'da kaçak çalışan bir huzurevinde çıkan yangında 11 kişi feci şekilde öldü.

- Rusya'daki kaçak huzurevinde yangın: 11 ölü

MOSKOVA - Rusya'da kaçak çalışan bir huzurevinde çıkan yangında 11 kişi feci şekilde öldü.

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nin Ebyelil kentinde bulunan bir huzurevinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri gönderilirken tek katlı ahşap binadaki alevler hızla büyüdü. Kurtarma ekipleri ahşap binanın içine girerek içeridekileri kurtardı. Olay yerine gönderilen sağlık ekipleri 11 kişinin dumandan zehirlendiğini tespit etti. 3 kişi hastaneye sevk edilirken evden çıkarılan kişi sayısı toplam 14 olarak açıklandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı huzurevinin toplam alanının 72 metrekare olduğunu ve huzurevinin kaçak faaliyet gösterdiğini açıkladı. Ölen 11 kişinin de huzurevi sakini olan yaşlılar olduğu bu kişilerin büyük ihtimalle dumandan zehirlendiği ifade edildi.

11 kişinin ölümüne sebep olan huzurevi yangını ile ilgili soruşturma başlatılırken Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Khabirov bölgedeki tüm huzurevlerinin kontrol edilmesi talimatı verdi.

Son dakika haberleri... - Rusya'daki kaçak huzurevinde yangın: 11 ölü
Son dakika haberleri... - Rusya'daki kaçak huzurevinde yangın: 11 ölü
Son dakika haberleri... - Rusya'daki kaçak huzurevinde yangın: 11 ölü
Son dakika haberleri... - Rusya'daki kaçak huzurevinde yangın: 11 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: (BARSELONA)- İspanya'da Göçmenlerin Kaldığı Binada Yangın Çıktı: En Az 2 Ölü
Son dakika haberleri: (BARSELONA)- İspanya'da Göçmenlerin Kaldığı Binada Yangın Çıktı: En Az 2 Ölü
Son dakika haberleri: Rize'de çıkan yangında 7 ev tamamen yandı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Son dakika haberleri: Rize'de çıkan yangında 7 ev tamamen yandı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Son dakika haberleri: Düzce'de Kasım ayında 5 orman yangını söndürüldü
Son dakika haberleri: Düzce'de Kasım ayında 5 orman yangını söndürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Pierre Webo Çağdaş Atan Ali Palabıyık Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... - Rusya'daki kaçak huzurevinde yangın: 11 ölü | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:58:36. #1.15#
title