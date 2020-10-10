Rusya'daki Ermenistan Azerbaycan zirvesi 8 saati geride bıraktı
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Rusya'daki Ermenistan Azerbaycan zirvesi 8 saati geride bıraktı

10.10.2020 01:22 | Son Güncelleme: 10.10.2020 01:26
Rusya'daki Ermenistan Azerbaycan zirvesi 8 saati geride bıraktı

Rusya'da, Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının toplantısı 8 saati aşkın süredir devam ediyor.

Rusya'da, Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının toplantısı 8 saati aşkın süredir devam ediyor.

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan gerilimin üzerine devreye giren Rusya her 2 ülkenin Dışişleri Bakanları'na Moskova'da toplantı çağrısı yaptı. Ateşkes, esir takası ve ölülerin takası gibi konuların görüşülmesi için yapılan çağrıya 2 ülkeden de olumlu cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ev sahipliğinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un katıldığı toplantı saat 16: 30'da başlarken kritik zirve yaklaşık 8 buçuk saattir devam ediyor. Toplantının gece saatlerinde sonlandıktan sonra ortak basın açıklaması yapılması planlanıyor. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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