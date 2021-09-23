Rusya'daki Elbruz Dağı'nda 19 dağcı mahsur kaldı: 1 ölü - Haberler
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Rusya'daki Elbruz Dağı'nda 19 dağcı mahsur kaldı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | Güncel

- Rusya'daki Elbruz Dağı'nda 19 dağcı mahsur kaldı: 1 ölü Rusya'nın ve Kafkasların en yüksek dağı olan Elbruz'un zirvesinde 19 dağcının mahsur kaldığı ve 1 kişinin donarak hayatını kaybettiği aktarıldı.

- Rusya'daki Elbruz Dağı'nda 19 dağcı mahsur kaldı: 1 ölü

MOSKOVA - Rusya'nın ve Kafkasların en yüksek dağı olan Elbruz'un zirvesinde 19 dağcının mahsur kaldığı ve 1 kişinin donarak hayatını kaybettiği aktarıldı.

Rusya'nın ve Kafkasların en yüksek dağı olan Elbruz Dağı'nda 19 kişilik bir dağcı grubunun mahsur kaldığı aktarıldı. Gruptan 3 dağcı TSİ 20: 47'de dağın eteklerine inerek telefonla yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığının Kabardey-Balkar Ofisi tarafından oluşturulan ekiplerle birlikte Elbruz Dağı'nda arama tarama çalışmaları başlatıldı. Rus basınında yer alan haberler de, yardım isteyen 3 dağcının ekipler tarafından kurtarıldığı, kurtarılan dağcılardan alınan bilgiler doğrultusunda arama çalışmalarının dağın 5 bin 400 metre yüksekliğine yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dağın 5 bin 400 metre yüksekliğine küçük bir kurtarma ekibinin ulaştığı bildirilerek, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Grubun geri kalanına ulaşılması için çalışmaların sürdüğü fakat -20 derece soğuk ve saatte 40 kilometre hıza ulaşan kar fırtınası nedeniyle arama çalışmaların zorlaştığı ifade edildi. Görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü de belirtilirken, tespit edilen cesedin dağın zirvesinde olduğu diğer kişilere ulaşılması için de yoğun çaba sarf edildiği aktarıldı.

Rusya'daki Elbruz Dağı'nda 19 dağcı mahsur kaldı: 1 ölü

Rusya'daki Elbruz Dağı'nda 19 dağcı mahsur kaldı: 1 ölü

Rusya'daki Elbruz Dağı'nda 19 dağcı mahsur kaldı: 1 ölü

Rusya'daki Elbruz Dağı'nda 19 dağcı mahsur kaldı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rusya'daki Elbruz Dağı'nda 19 dağcı mahsur kaldı: 1 ölü - Haberler
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