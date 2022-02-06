Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama - Haberler
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Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama

İhlas Haber Ajansı, Erhan Altıparmak - Güncel
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- Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama Rusya'daki Ebeko Yanardağı, meydana gelen patlamanın ardından metrelerce yüksekliğe kül ve duman püskürttü.

- Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama

MOSKOVA - Rusya'daki Ebeko Yanardağı, meydana gelen patlamanın ardından metrelerce yüksekliğe kül ve duman püskürttü.

Rusya'nın Sahalin bölgesinde bulunan Ebeko Yanardağı'nda bugün büyük bir patlama meydana geldi. Yanardağ patlamanın ardından metrelerce yüksekliğe kül ve duman püskürttü.

Kasım 2021'de yanardağda meydana gelen son patlamada küller 3,5 kilometre yüksekliğe ulaşmıştı.

Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama

Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama

Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

Patlama, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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