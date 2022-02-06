Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama
İhlas Haber Ajansı, Erhan Altıparmak - Güncel
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- Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama Rusya'daki Ebeko Yanardağı, meydana gelen patlamanın ardından metrelerce yüksekliğe kül ve duman püskürttü.
- Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama
MOSKOVA - Rusya'daki Ebeko Yanardağı, meydana gelen patlamanın ardından metrelerce yüksekliğe kül ve duman püskürttü.
Rusya'nın Sahalin bölgesinde bulunan Ebeko Yanardağı'nda bugün büyük bir patlama meydana geldi. Yanardağ patlamanın ardından metrelerce yüksekliğe kül ve duman püskürttü.
Kasım 2021'de yanardağda meydana gelen son patlamada küller 3,5 kilometre yüksekliğe ulaşmıştı.