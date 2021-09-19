Rusya'daki Duma seçimlerini Putin'in partisi önde götürüyorSeçime katılım yüzde 50'nin altında kaldı

- Rusya'daki Duma seçimlerini Putin'in partisi önde götürüyor

Seçime katılım yüzde 50'nin altında kaldı

MOSKOVA - Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Duma için düzenlenen milletvekili seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 38,57'sini alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın önde götürdüğü belirtildi. Seçime katılım oranının yüzde 45,15 olduğu açıklandı.

Rusya'da Covid-19 salgını ve ülkenin geniş bir coğrafyada bulunması nedeniyle 17-19 Eylül tarihleri arasında yapılan Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Duma seçimleri TSİ 20.00'de tamamlanmıştı. Oy sayma işleminin başlaması ile oyların yüzde 8.94'ünün sayıldığı ve resmi olmayan sonuçlara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın oyların yüzde 38,57'sini aldığı aktarıldı.

Rusya Merkez Seçim Kurulu tarafından yapılan basın toplantısında, Birleşik Rusya Partisi'nin ardından Rusya Komünist Partisi'nin oyların yüzde 25,17, Rusya Liberal Demokrat Parti'nin oyların yüzde 9,6 ve Adil Rusya Partisi'nin oyların yüzde 7,9'unu aldığı aktarıldı.

Seçimlere katılım yüzde 50'nin altında kaldı

Seçim Kurulu, 110 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranının yüzde 45,15 olduğunu bildirdi. Rusya'da 2016 yılında yapılan Duma seçimlerinde ise katılım oranı yüzde 47,88 olarak açıklanmıştı.

Rus ordusu mensupları seçimlere yoğun ilgi gösterdi

Geçtiğimiz 1 Eylül tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rusya'da görev yapan ordu ve kolluk kuvvetleri mensuplarına bir defaya mahsus olmak üzere 15 bin ruble ikramiye ödenmesi kararı alınmış, muhalefet bu kararı "seçim rüşveti" olarak değerlendirmişti.

Tartışmaların odağındaki Rus ordusu seçimlere katılım ile ilgili açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov, Rus ordusunda seçimlere katılım oranının yüzde 99,8 olduğunu belirtti. Pankov, 1 milyon 200 bin Rus askeri personelinin oy kullandığını bunlardan 38 binden fazlasının ise seçim güvenliğini sağlamakla görevliyken oylarını kullandıklarını belirtti.

Rusya'da her 5 yılda bir yapılan Duma seçimlerinde 450 milletvekilliği için 225 aday parti listesinden, 225 aday ise bağımsız olarak seçiliyor. Bağımsız adayların büyük çoğunluğu partilerin belirlediği isimlerden oluşuyor. Seçimlerde yüzde 5 barajını geçen partilerin milletvekilleri Duma'da sandalye sahibi oluyor.