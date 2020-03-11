Rusya'daki cezaevlerinde 425 bin mahkum bulunuyor
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Rusya'daki cezaevlerinde 425 bin mahkum bulunuyor

Rusya'da ceza evindeki mahkumlara dair rakamlar verilerek 2019 yılında Rusya'da mahkum sayısında büyük düşüş olduğu açıklandı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Rusya'daki cezaevlerinde 425 bin mahkum bulunuyor

Rusya'da ceza evindeki mahkumlara dair rakamlar verilerek 2019 yılında Rusya'da mahkum sayısında büyük düşüş olduğu açıklandı.


Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) Müdürü Aleksandr Kalaşnikov, Rusya'da ceza evinde kalan mahkumlarla ilgili kamuoyuna yönelik bilgilendirici açıklamalarda bulundu. En çok merak edilen soru olan Rusya'da kaç kişinin ceza evinde kaldığı ile ilgili net rakamlar veren Kalaşnikov, 2019 yılı verilerine göre yaklaşık 145 milyon nüfusu olan Rusya'da toplamda 425 bin kişinin cezaevinde olduğu ifade etti. Kalaşnikov bir önceki yıl ceza evindeki mahkum sayısının 37 bin kişi azaldığını söylerken ülke genelinde 23 çocuk ıslah evi bulunduğunu ve ıslah evlerinde bin 155 çocuk mahkumun kaldığını belirtti. Yine Rusya'da en çok tartışılan konu olan gözaltı süreleri ile ilgili de bilgi veren Kalaşnikov, duruşma ve mahkumiyet öncesi gözaltı merkezlerinde 98 bin sanığın tutulduğunu ve bu rakamda da geçen yıla göre 2 bin sayı azalma yaşandığını söyledi. Kalaşnikov, mahkum sayılarında yaşanan azalma nedeniyle mahkum başına düşen cezaevi alanının 4 metrekareden 5 metrekareye yükseldiğini ifade etti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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