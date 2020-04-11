Rusya'daki cezaevi isyanında 1 mahkum öldü
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Rusya, Güncel

Rusya'daki cezaevi isyanında 1 mahkum öldü

Rusya'da önceki gece başlayan cezaevi isyanı bastırılırken çıkan olaylarda 1 mahkum öldü.

11.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:02
Rusya'daki cezaevi isyanında 1 mahkum öldü

Rusya'da önceki gece başlayan cezaevi isyanı bastırılırken çıkan olaylarda 1 mahkum öldü.

Rusya'nın İrkutsk Bölgesi'ne bağlı Angarsk şehrinde bulunan 15 numaralı cezaevinde önceki gece gardiyanların koğuş aramaları sırasında kendilerine kötü muamele yapıldığını savunan 17 mahkum bileklerini keserek isyan başlattı. Dün diğer mahkumların haberi almasıyla birlikte isyan bin 300 kişilik cezaevinde büyüdü. Mahkumlar önce güvenlik kameralarını kırdıktan sonra ardından koğuşları ve mahkumların üretim yaptıkları tesisleri ateşe verdi. Cezaevine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde itfaiye ekipleri cezaevindeki yangını söndürmeyi başardı. Ardından polisler içeriye girerek isyanı bastırmaya çalıştı. Polisler ile mahkumlar arasında cezaevi avlusunda büyük çatışmaların yaşandığı öğrenildi.

1 mahkumun cesedi çıkarıldı

Türkiye saati ile 13.00'te tüm kolluk kuvvetlerinin cezaevine girerek zayıflayan mahkum direnişini kırdığı açıklandı. Irkutsk bölgesi İnsan Hakları Komiseri Viktor Ignatenko'nın bazı mahkum temsilcileri ile görüştüğü ve direnen mahkumların da teslim olmaya ikna olduğu öğrenildi. Ignatenko isyanın bastırılmasından sonra yaptığı açıklamada cezaevi içerisinde direnen mahkumlardan birinin cesedinin çıkarıldığını ilk belirlemelere göre mahkumun yangından dolay meydana gelen çökme nedeniyle molozların altında kaldığını söyledi. Ignatenko yaşanan olayda çok sayıda mahkumun yaralandığını ve bununla ilgili net rakamların belirlenme sürecinin devam ettiğini ifade etti. Yaşanan olayla ilgili bölge savcılığı resmi açıklama yaparak mahkumların isyanının tamamen bastırıldığını yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını 1 mahkumun öldüğünü ve teslim olan diğer mahkumların diğer cezaevlerine tahliye çalışmalarına başlanıldığını duyurdu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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