Rusya'daki "bölgeler" 2021'de mali açıdan zorlanacak
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Rusya'daki "bölgeler" 2021'de mali açıdan zorlanacak

25.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:48
Rusya'daki

Rusya merkezli Yüksek Ekonomi Okulu tarafından hazırlanan rapor, ekonomik açıdan ülkedeki bölgeleri 2020'e kıyasla 2021'de daha zor şartların beklediğini ortaya koydu.

Rusya merkezli Yüksek Ekonomi Okulu tarafından hazırlanan rapor, ekonomik açıdan ülkedeki bölgeleri 2020'e kıyasla 2021'de daha zor şartların beklediğini ortaya koydu.

Yüksek Ekonomi Okulu'na bağlı Kalkınma Merkezi'nin hazırladığı rapora göre, Rus bölgelerinin çoğunluğu, 2021'de mali açıdan geçen yıla kıyasla daha zor bir yıl geçirecek. Bunun ana nedeni olarak, 2020'de rezervlerin bütçe açığını kapatmak için harcanmasına işaret edilen raporda, "2020 sonu itibarıyla 85 bölgeden 57'si bütçe açığı ile karşılaştı. Karşılaştırmak gerekirse, 2019'da bütçe açığı yaşayan 35 bölge, 2018'de ise sadece 15 bölge vardı." ifadelerine yer verildi.

Bölgelere yönelik harcamaların, bu yıl 2020'de olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, nüfusu ve işletmeleri desteklemeye yönelik harcanacağının kaydedildiği raporda, "2020'de federal bütçeden bölgelere yapılan ödemeler yüzde 54 arttı, ancak 2021'de bölge bütçelerine yapılan ödemeler geçen yıla kıyasla yüzde 25 azalacak." denildi.

Raporda, federal bütçe rezervleri dikkate alındığında, Ulusal Refah Fonu'nun yanı sıra, bölgeleri desteklemek için sağlanacak ek fonlarla bölgelerdeki genel mali yapının bozulmasının engellenebileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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